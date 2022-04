IoT já é utilizada por mais da metade das empresas brasileiras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os dados estão no IoT Snapshot 2022, levantamento que apresenta um panorama da adoção de internet das coisas na América Latina. Outro resultado é que, hoje, 17% das empresas esperam usar o 5G

Cerca de 57% das empresas brasileiras já têm alguma solução de IoT e uso, aponta levantamento realizado pela integradora Logicalis. Destas, 35% são companhias de manufatura, e 34% de serviços, nas quais se enquadram as telecom. Os dados estão no IoT Snapshot 2022, estudo da Logicalis que apresenta um panorama da adoção de internet das coisas na América Latina.

O levantamento foi divulgado nesta quinta, 28, durante live apresentada por Yassuki Takano, diretor de Consultoria da Logicalis, e com participação de convidados. O estudo foi realizado com 255 empresas, mais de 130 delas do Brasil.

Na comparação com outros países latinos, o Brasil tem o maior nível de adoção de Iot, com 35%. O cenário é bem equilibrado. México tem 34%; Colômbia e Chile, 33%.

Investimentos

O levantamento mostra que 42% das empresas brasileiras vão investir em IoT nos próximos 18 meses, masque 51% não pretendem fazer isso.

Na divisão por segmento, agronegócio (50%) e manufatura (49%) são as que têm maior intenção de investir. O setor de serviços registra 36% de intenção.

5G

Outro resultado apresentado foi a expectativa de uso do 5G. Hoje, 17% das empresas esperam usar. Se a previsão for a aplicação do 5G dentro de 3 a 5 anos, o índice dobra para 34%.

“Isso deixa claro que o 5G não está sozinho no mercado. Então a empresa pensa o quanto algo precisa ser 5G”, disse Takano.

“O 5G é uma conectividade rápida. Mas não é porque saiu o 5G que você precisa ter 5G no seu negócio. O 5G resolve quando o negócio precisa de respostas rápidas: saúde e automação, por exemplo”, reforçou Paulo Spacca, presidente da Abinc (Associação Brasileira de Internet das Coisas), um dos painelistas convidados.

Implantação e preparo

O IoT Snapshot 2022 mostra também resultados sobre os desafios das empresas para a implantação de IoT. O maior problema (para 44%) é a viabilidade financeira. Além disso, 33% não implantam a tecnologia devido à sua cultura organizacional ou por resistência a mudanças.

O estudo ainda coleta dados sobre o nível de preparo das equipes para a implantação de internet das coisas. “E aqui vimos um problema porque esse levantamento foi dividido em itens e a maioria deles tem cerca de 40% em na classificação ‘despreparada”, concluiu Takano.

