IoT e Redes Privativas, nesta terça, com a voz das novas demandas

Diferentes segmentos econômicos avançam na implantação do IoT e Redes Privativas. Com o avanço da implantação do 5G puro no país, o mercado de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) ganha uma nova perspectiva e já surgem modelos de negócios significativos não só para quem explora os serviços, mas para quem usa, em todas as áreas da economia. E é isso que o portal Tele.Síntese vai debater no congresso IoT e as Redes Privativas, que acontece nos dias 25 e 26 deste mês.

Especialistas no tema não vão faltar. No primeiro dia de debate, por exemplo, o painel sobre a próxima fronteira da internet industrial das coisas reunirá o consultor da Deloitte, Alberto Boaventura; o coordenador técnico do Instituto Senai de Tecnologia de São Caetano do Sul, Bruno Araújo de Souza; o gerente sênior de Tecnologia IoT da Logicalis, Fábio Jardim e o presidente da Abinc, Paulo José Spaccaquerche.

PUBLICIDADE

No segundo painel do dia 25, o tema será “Desafios e oportunidades de IoT nas empresas de petróleo e gás“. Manutenção preventiva, monitoramento das instalações e incremento de segurança dos processos serão discutidos pelo diretor de Produto da Viasat, Intelie, Augusto Borella; o diretor de Projetos, Planejamento Estratégico e Inovação da Copa Energia; o gerente Corporativo de Automação na Braskem, Daniel Morales, e o gerente de TI e Telecomunicações da Petrobras, Diogo Lino Machado.

Ainda no primeiro dia do congresso, o painel “O que esperar do avanço de IoT na saúde”, contará com a participação do diretor de TI da Associação Paulista de Medicina, Antonio Carlos Endrigo; o gerente executivo de Tecnologia Médica e Inovação do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo; do executivo líder para o setor de Saúde na Capgemini, José Luis Bruzadin, e do Chief Innovation Office da Cisco Brasil, Rodrigo Uchoa.

Segundo dia

No dia 26, os debates serão abertos no painel “Redes privativas: a hora é agora?” O tema vai reunir o diretor de Operações da Telefónica Tech/Vivo Empresas, Diego Aguiar; o gerente de Pesquisa e Consultoria em Telecomunicações da IDC Brasil, Luciano Saboia; o superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel, Vinícius Caram, e integrante do Grupo Setorial de Telecomunicações da Abinee, Francisco Soares.

O último painel do congresso, com o tema “Como Iot e redes privadas podem gerar valor ao setor elétrico e ao setor ferroviário?” O debate contará com a participação do head de Desenvolvimento Tecnológico Latam na Gridspertise (empresa do Grupo Enel) Amadeu de Macedo; do especialista Ferroviário Sênior na MRS Logístiva, Jean Carlos Tavares; do gerente de Estratégia do CPQD, Luiz Spera e do diretor Comercial da Trópico, Samuel Lauretti.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no endereço: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/#inscricao-iot-2022

PUBLICIDADE