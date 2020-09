Investimentos em telecom alcançam R$ 14,1 bilhões no 1º semestre

O balanço do SindiTelebrasil mostra que a receita bruta do setor foi de R$ 118,4 bilhões nos seis primeiros meses do ano,

No segundo trimestre de 2020, os investimentos em telecomunicações chegaram a R$ 7,2 bilhões, valores 4,3% maiores que os recursos aplicados no de janeiro a março deste ano, de R$ 6,9 bilhões. De acordo com o levantamento do SindiTelebrasil, os investimentos das teles no primeiro semestre somaram R$ 14,1 bilhões.

Segundo a entidade, mesmo com os impactos negativos da pandemia da Covid-19 e com a elevada carga tributária brasileira de telecom, o investimento alcançado no semestre, superou a média do período, dos últimos 5 anos, que foi de R$ 13,9 bilhões em valores reais. Os recursos foram aplicados especialmente em expansão das redes e melhoria da cobertura e da qualidade dos serviços.

O balanço mostra que a receita bruta do setor foi de R$ 118,4 bilhões nos seis primeiros meses do ano, permanecendo praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 119,6 bilhões.

Ao ano, os investimentos do setor de telecom têm sido de cerca de R$ 32 bilhões. Em 2019, foram R$ 33 bilhões. Considerando os valores nominais, nos últimos quatro trimestres, os investimentos somaram R$ 32,1 bilhões. Desde a privatização, em 1998, o setor privado de telecomunicações investiu mais de um trilhão de reais (R$ 1,075 trilhão) em valores atualizados e incluindo o pagamento de outorgas.(Com assessoria de imprensa)