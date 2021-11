Investimentos do leilão 5G vão impulsionar a economia digital, afirma a Conexis

Para entidade que representa operadoras participantes do leilão, compras comprovaram interesse na promoção do crescimento econômico

A Conexis Brasil Digital, sindicato que representa as operadoras Claro, TIM, Vivo, Sercomtel e Algar, divulgou comunicado nesta sexta, 5, no qual afirma que o leilão do 5G foi um sucesso e diz que a participação das empresas vai contribuir para o avanço da digitalização da economia no país.

“Os investimentos que serão realizados pelas empresas, não só com a aquisição das outorgas, mas principalmente para implantar as obrigações, os compromissos de cobertura e expansão dos serviços, vão impulsionar de maneira significativa a economia digital, a implantação da Internet das Coisas e o crescimento da produtividade brasileira e do bem-estar da população”, afirma.

Conforme a entidade, o resultado comprovou o interesse das empresas em promover o crescimento econômico do país. “A Conexis Brasil Digital parabeniza a todos os envolvidos pelo sucesso do leilão e reafirma seu compromisso com o país e com os brasileiros”, finaliza. (Com assessoria de imprensa)

