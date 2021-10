Investimentos das Insurtechs colocam pressão nas seguradoras

No final de 2020, o valor de mercado total das InsurTechs listadas ultrapassava US$ 22 bilhões e levou empresas do mercado a reforçarem recursos de tecnologia

O World InsurTech Report 2021 da Capgemini e da Efma, mostra que as InsurTechs e BigTechs estão fazendo investimentos significativos para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação no setor de seguros, aumentando a pressão sobre as seguradoras estabelecidas. Os players digitais da nova era oferecem maior personalização e ênfase na experiência do cliente, conquistando a confiança de cada vez mais pessoas. Em resposta, as seguradoras estão tentando fortalecer seus recursos de tecnologia por meio de parcerias no ecossistema ou aquisições, mudando sua realidade de “fazer digital” para “ser digital”.

De acordo com o estudo, as gigantes de tecnologia e as InsurTechs garantiram acesso sem precedentes à alocação de capital de investidores e estão reforçando seus recursos digitais, o que aumenta sua liderança como vanguardistas da inovação. Entre 2018 e 2020, as 5 maiores empresas de tecnologia do mundo e um famoso fabricante de automóveis – que oferece serviços de seguros – alocaram quase 2,5 vezes o investimento total nas 30 maiores seguradoras. No final de 2020, o valor de mercado total das InsurTechs listadas ultrapassava US﹩ 22 bilhões. Elas estão se tornando rapidamente o investimento do momento, com uma ampla gama de investidores apoiando e injetando capital.

Segundo o levantamento, os capitalistas de risco, os oportunistas e os parceiros de private equity estão implantando capital inicial, enquanto as resseguradoras estão desempenhando ativamente duas funções críticas: habilitar InsurTechs por meio de investimentos e fornecer capacidade de subscrição essencial.

Pandemia estimula seguros

A pandemia de COVID-19 fomentou a intenção do cliente de adquirir seguro em até 7% e, cada vez mais, os segurados estão sendo atraídos pelas seguradoras que oferecem melhor ‘CARE’, onde

Conveniência, Aconselhamento e Relevância estão no centro da percepção de eficácia na jornada do cliente. Hoje, os segurados não hesitam mais quando se trata de abandonar um provedor em busca de outro CARE mais atrativo. Pela primeira vez, 50% dos clientes hoje em dia estão dispostos a considerar a cobertura de um player da nova era.