Investimento das teles foi de R$ 8,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022

As empresas de telecom totalizaram investimento de R$ 8,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022, segundo levantamento da Conexis Brasil Digital. A entidade diz que, em valores nominais, o montante cresceu 3,8% em relação ao mesmo período de 2021, mas que, em valores reais, descontada a inflação do período, que foi de mais de 11%, houve uma queda de 6,1%.

Nos primeiros três meses de 2021, o setor havia investido R$ 8 bilhões, em valores nominais. Em valores atualizados pela inflação o investimento das teles somou R$ 8,8 bilhões.

A Conexis aponta que as teles têm elevado seu investimento nos últimos anos. No primeiro trimestre de 2018 o investimento foi de, em valores reais, R$ 6,9 bilhões. Dois anos depois, chegou a R$ 8,1 bilhões, e em 2022 alcançou os R$ 8,3 bilhões, um aumento de 19,1% em relação ao aplicado em 2018. Nesse mesmo período, houve um aumento de 6,5% na base de acessos e uma queda 10,6% na receita, segundo a Conexis.

Em todo o ano passado as empresas investiram R$ 35,6 bilhões. A média do Capex dos últimos cinco anos do setor foi de R$ 36,9 bilhões em valores nominais.

“Mantivemos, nos últimos anos, os investimentos anuais acima de R$ 30 bilhões. A expectativa é que o setor mantenha os altos investimentos em 2022, com o 5G chegando a todas as capitais”, afirmou Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis.

Receita bruta

No primeiro trimestre de 2022, a receita bruta somou R$ 66 bilhões, uma alta nominal de 5,8% em relação à receita do primeiro trimestre de 2021. Já com os dados atualizados pela inflação, a receita bruta dos primeiros três meses de 2022 caiu 4,3% na comparação com o mesmo período de 2021.

A maior participação na receita veio da telefonia e banda larga móveis que responderam por 40% das receitas do setor. A banda larga fixa representou 28% da receita do trimestre.

Mais empregos

Outro crescimento foi no número de empregos. O setor fechou o primeiro trimestre de 2022 com 521,8 mil empregos diretos. Comparado com o mesmo período de 2021, houve um aumento de 2,5% no número de empregos diretos.

Teve aumento também no número de clientes de banda larga. O país fechou o primeiro trimestre do ano com 343,5 milhões de acessos. Nesse período, os acessos em banda larga fixa e móvel aumentaram 9,3%, chegando a 275,2 milhões, sendo 44 milhões de acessos em banda larga fixa e 231,2 milhões em móvel.

A base de celulares aumentou 7,4% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2021, e chegou a 258,3 milhões de acessos.

