A mais recente compilação de dados da internet nas escolas realizada pelo Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape), atualizada na terça-feira, 28, identificou o triplo de escolas com conexão a partir de 100 Mbps em comparação ao registrado em junho do ano passado, mês correspondente à primeira versão do painel – um salto de 617 para 2.734. No entanto, elas representam apenas 2% no universo de 138.355 instituições.

O aumento da velocidade se dá com base na atualização dos números do Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE). O monitoramento do Gape reúne dados de diversas bases oficiais e, na última atualização, incorporou também com os números do Censo Escolar 2022, que não apurou velocidade da rede, mas mostrou a evolução de outros indicadores, como o avanço no uso de dispositivos pessoais pelos alunos (saiba mais abaixo).

Os dados do PBLE apontam que a maioria das escolas não possui um pacote de internet suficiente nem mesmo para reproduzir um vídeo, o que demanda uma velocidade de download de 3,44 a 8,25 Mbps, de acordo com nota técnica do Grupo Interinstitucional de Conectividade na Educação (GICE) do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Veja os dados:

Das 49.963 escolas com menos de 5Mbps, 28.048 estão classificadas como conectadas por obrigação do edital do 5G.

Dispositivo pessoal

O Censo Escolar revelou uma alta de 31% na identificação de escolas públicas em que o acesso à internet se dá por meio de dispositivo pessoal dos alunos, incluindo laptop, tablet ou celular – passando de 15.799 para 20.769. Entre elas, o maior aumento ocorreu na área rural, totalizando 7.352 (alta de 56%) no campo e 13.417 na área urbana (crescimento de 20%).

Já o uso de computador de mesa caiu em mais de 700 escolas públicas, passando de 36.850 para 36.065. A ampla maioria delas está em área urbana, 30.096 (83,4%).

Ainda de acordo com o Censo Escolar, as escolas estaduais usam mais soluções de TICs do que as municipais. Veja:



Novos levantamentos

Um das medidas anunciadas pelo novo governo é criação de uma nova plataforma de compartilhamento de dados com os diretores de escolas para mapear, especificamente, a velocidade da conexão e a existência de infraestrutura de telecomunicações próximo ao local. A ideia é aprimorar a conectividade em todas as instituições públicas da educação básica até o final de 2026.