Gabriel Marão – Presidente do Fórum Brasileiro de IoT. A Internet das Coisas, ou IoT, não é tecnologia, afirma o presidente do Fórum Brasileiro de IoT, Gabriel Marão. E explica: É um conceito para “bem usar” as tecnologias habilitadoras, como a conectividade, por exemplo, onde aparece, então a 5G. A tecnologia de quinta geração, com baixa latência e velocidade maior, permite quebrar os “silos” que atuavam isolados em diferentes segmentos econômicos.

