Internet brasileira perde um dos mais relevantes representantes

Tadao Takahashi foi fundador da RNP e participou da concepção do Comitê Gestor da Internet no Brasil

O súbito falecimento do pesquisador acadêmico Tadao Takahashi , ocorrido nesta quarta-feira, 6, consternou vários setores e militantes da internet brasileira. Ele foi fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o primeiro dirigente da rede acadêmica brasileira entre 1989 e 1996. A iniciativa, criada para ser uma infraestrutura nacional de uma rede acadêmica, estabeleceu algumas das primeiras conexões à Internet no Brasil.

Participou da concepção das linhas gerais do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), e integrou o conselho deste Comitê de 1995-1998, sendo novamente nomeado entre 1999 e 2003. Em 1998, foi fundador do capítulo brasileiro da Internet Society. Entre 1998 e 2003, Tadao criou, implantou e dirigiu o Programa Sociedade da Informação (SOCINFO), uma iniciativa nacional para articular e ampliar o uso estratégico da Internet no Brasil em áreas de aplicação importantes, incluindo governo, educação e saúde.

Com formação multidisciplinar em Ciência da Computação (UNICAMP, Brasil), Comunicação Social (PUC, Brasil) e Informática (Instituto de Tecnologia de Tóquio, Japão), apoiou e integrou ações e discussões dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia e em fóruns internacionais, para formulação de políticas públicas ligadas as TIC.

Para a RNP, a formação de recursos humanos em temas estratégicos, especialmente em educação e pesquisa, a construção de políticas públicas para a Sociedade da Informação e a ampliação de serviços de Internet para a sociedade estão entre seus principais legados para o Brasil e América Latina.

