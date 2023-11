Interessados já se apresentam ao chamamento da Winity

A Winity começou a receber inscrições ao chamamento para provedores de pequeno porte interessados em contratar o espectro de 700 MHz, como determinado pela Anatel. O Tele.Síntese apurou que empresas de diferentes perfis, inclusive que não compraram frequências para 5G no leilão de 2021, preencheram o formulário colocado no ar pela atacadista móvel.

Desde sexta está no site da operadora o formulário para contato inicial dos interessados. Quem o preenche deve fornecer nomes para assinatura de um acordo de confidencialidade acerca do processo. A Winity diz que o chamamento já está aberto “às prestadoras determinadas pela Anatel”.

No site, além do formulário para as entrantes, há outro para as operadoras nacionais (Claro, TIM e Vivo), com as mesmas características.

Os chamamentos devem trazer os mesmo preços ofertados à Vivo em 2022 e permitir a contratação apenas de espectro. Somente após o fim das negociações com PPPs que o chamamento às nacionais será aberto, contemplando as cidades que ainda estiverem disponíveis.

Entre os principais interessados no chamamento para os pequenos é de se esperar a presença das operadoras menores que compraram frequências de 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz no último leilão da Anatel. Ou seja, Algar Telecom, Brisanet, Unifique, Cloud2U (Yez!) e Ligga Telecom.

Mas também podem haver surpresas, como operadores móveis virtuais, provedores que considerem oportunidades em redes privadas ou IoT – embora “a conta não feche” para esta segunda categoria, de acordo com a Abrint, associação que reúne ISPs de todo o país.

Para a entidade, os remédios impostos pela Anatel à Winity em razão do acordo com a Vivo (que ainda não foi fechado) foram um avanço, mas dificilmente vão alterar o cenário em que a frequência de 700 MHz poderá ser contratada por provedores menores para conectividade de nicho.

“A Abrint reconhece muita evolução no tratamento do acesso ao espectro ao longo de todo o processo de discussão do caso Winity/Vivo. Entretanto, é preciso ter cuidado na análise simplificada do mero acesso à faixa de 700 MHz via chamamento público. Embora potencialmente possa atender aos interesses de algumas PPPs como Brisa Unifique, Cloud2u e Ligga, a solução de adensamento de áreas de atendimento envolve análise comercial que considere o porte do município e a validação do conjunto de remédios proposto pela Anatel”, observa Cristiane Sanches, líder do Conselho de Administração da entidade.

Ela acrescenta que o novo regulamento de uso de espectro, a ser colocado em consulta pública, será responsável pela forma de viabilizar o acesso de mais entrantes no mundo móvel, com produtos segmentados. “Já o uso da faixa de 700 MHz para soluções de rede privativas, especialmente no universo agro, é ainda mais peculiar e custosa e não se relaciona, absolutamente, com esse chamamento público. O acesso pensando em mundo agro depende também do novo RUE e de condições mais seguras de acesso ao espectro”, observa.