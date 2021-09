Inter Cel lança novos planos como operadora móvel virtual da Vivo

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Serviço foi reformulado, passa a ter planos pré-pagos que custam de R$ 25 a R$ 75, com cashback de 7% a cada recarga

Clientes do Inter já podem contratar os novos planos da Inter Cel, que agora passa a oferecer pacotes de dados e voz como operadora móvel virtual (MVNO) credenciada com a Vivo. Os planos pré-pagos custam de R$ 25 a R$ 75, com cashback de 7% a cada renovação.

Clientes de outras operadoras poderão pedir portabilidade. Todos os planos são pré-pagos. A renovação mensal pode ser feita de forma automática com débito em conta.

Quem optar em fazer a portabilidade do seu número para a Inter Cel terá um bônus de 2 GB de dados em todos os pacotes, a serem creditados por 12 meses mediante a renovação mensal dos planos. Para clientes Vivo e de suas operadoras móveis virtuais o processo será o de migração. Veja abaixo as opções:

Inter Cel 1GB+500MB de bônus + 60 minutos (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$ 25

Inter Cel 2GB+1GB de bônus + 100 minutos (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$ 30

Inter Cel 3GB+2GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$ 40

Inter Cel 5GB+3GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$ 50

Inter Cel 8GB+5GB de bônus + minutos ilimitados (Ligações para fixo, celular e DDDs usando o 15): R$ 75

Todos os planos dão acesso ilimitado ao app do Inter e ao WhatsApp, para mensagens, áudios, fotos e vídeo, sem consumo da franquia de dados. Já os clientes dos planos de 8 GB e 13 GB também poderão usar os apps Waze e Moovit sem consumir a franquia contratada.

Os chips Inter Cel serão entregues bloqueados e o desbloqueio pode ser feito diretamente pelo aplicativo. Basta seguir os passos indicados a partir da opção “Desbloquear chip Inter Cel”. Para ativar o chip, é só inseri-lo no aparelho após o desbloqueio e reiniciar o telefone, para que ele seja ativado automaticamente. (Com assessoria de imprensa)