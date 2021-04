Inteligência Artificial, satélites e 15 anos da ESALQtec no AGROtic2021

Em 05 de maio, terceiro dia de Congresso, haverá também as palestras dos Key Notes Paulo Bernardocki, da Ericsson; e Paulo Cabestré. da Trópico

O AGROtic 2021, Congresso sobre Inovação para o Campo, que se realiza entre os dias 03 a 05 de Maio, trará para o debate em seu terceiro dia (05), a conexão via satélite, as soluções de inteligência artificial e um balanço dos 15 anos e projeções futuras da ESALQtec, Hub de inovação da USP, de Piracicaba (SP).

A Mesa sobre as soluções satelitais abre o evento no dia 05 de maio e reúne Eugenio Mrozinski, Diretor Comercial da Telespazio; José Antônio Gonzalez, Gerente de Produtos e Projetos Especiais da Unidade de Satélites da Embratel; e Stephan Bernard Baró, Diretor de Desenvolvimento de negócios na Sateliot. Esse painel, que começa às 9h30 será moderada por Fabio Alencar , Presidente da Abrasat.

A partir das 10h35, até as 10h55, o Key Note Speaker Paulo Bernardocki, Diretor de Redes e Tecnologia da Ericsson para o Cone Sul da AL irá ministrar a palestra “Conectando o agronegócio com IoT celular”.

Logo em seguida, às 11 horas, inicia-se o painel sobre Inteligência Artificial no Campo. Moderado por Marcos Scalabrini, Consultor de Tecnologia da ESALQTec, participarão dessa Mesa Igor Dsiaducki , Innovation and Digital Transformation Sales Development Leader do SAS ; Valter Wolf , Gerente de Produtos da Oi Soluções; e Vitor Knop , Gerente de Consultoria da Logicalis

Tarde

O AGROtic 2021 é retomado à tarde, a partir as 14h30m com a apresentação do Key Note Speaker Paulo Cabestré , Presidente da Trópico, que vai falar sobre ” Transformação Digital em áreas rurais e remotas.”

Logo após sua palestra, a partir das 14h55, a Mesa de debates terá como tema ESALQtec – 15 Anos Inovando. Participam desse balanço Cristiane Tibola , Ceo da Pragas.com ; Felipe Pilau , Professor Doutor Departamento de Engenharia de Biossistemas Área de Física e Meteorologia ESALQ – USP; Sergio Pascholati, Professor da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de Fitopatologia; Marcelo Poletti , Ceo da Promip. A moderação ficará a cargo de Flavia Romanelli, Jornalista e Consultora de Comunicação da Ello Agronegócios