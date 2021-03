Inteligência Artifical avança no campo. Saiba como no AGROtic 2021

Aumenta significativamente o número de informações obtidas na produção agrícola. Como consequência, cresce a necessidade de uma análise mais eficiente desses dados a fim de mais assertividade nas decisões e insights. E esse assunto não poderia faltar no AGROtic deste ano, que se realiza entre os dias 03 a 06 de Maio.

O painel que vai tratar deste tema vai acontecer no dia 05 de Maio, a partir das 11h, com duração até as 12h15. Entre as empresas que já confirmaram presença nesse debate estão Igor Dsiaducki, Leader Innovation and Digital Transformation Sales Development Leader do SAS e dirigente da Oi Soluções. A Mesa será mediada por Marcos Scalabrini Consultor de Tecnologia da ESALQTec

15 Anos ESALQtec

Para comemorar os 15 anos da ESALQtec o Congresso terá um painel com grandes líderes desse HUB de Inovação da USP. Estão presentes. Essa importante Mesa será realizada no mesmo dia, a partir das 14h55 até as 15 horas.

Participam desse bate-papo Cristiane Tibola Ceo da Pragas.com; Felipe Pilau, Professor Doutor Departamento de Engenharia de Biossistemas Área de Física e Meteorologia ESALQ – USP; José Belasque, Professor da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de Fitopatologia; Sérgio Pascholati Professor da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de Fitopatologia Marcelo Poletti | Ceo da Promip. Será moderado por Flavia Romanelli Jornalista e Consultora de Comunicação da Ello Agronegócios

Detalhes da programação e inscrições gratuitas podem ser encontrados aqui