Intelbras lança em outubro o CPE 5G desenvolvido com a Qualcomm

Empresa mostrou o produto nesta terça, 16, em São Paulo, durante o evento 5G Summit Brazil. Foi a primeira apresentação da solução 5G da Intelbras após o início do acordo com a Qualcomm, celebrado em 2021

A Intelbras apresentou nesta terça, 16, em São Paulo, o CPE 5G, roteador Wi-Fi 6 Mesh, desenvolvido em parceria com a Qualcomm. A empresa lançará o produto comercialmente em outubro, para uso das operadoras que ativarem o 5G na faixa de 3,5 GHz.

Essa é a primeira apresentação da solução 5G da Intelbras após o início do acordo com a Qualcomm, celebrado em 2021.

O CPE 5G (Customer Premises Equipment), roteador Wi-Fi 6 Mesh, é alimentado pelo Qualcomm 5G Fixed Wireless Access Gen 2, com o Snapdragon X62 5G Modem-RF System e a Qualcomm Immersive Home 214 Platformque. É uma solução para diversos casos de uso do 5G, principalmente em FWA (Fixed Wireless Access), já que proporciona de conectividade, velocidade e latência semelhantes à fibra ótica, sem precisar de cabeamento e instalação na última milha (last mile).

A tecnologia 5G FWA vem sendo chamada no mercado de Wireless Fiber (Fibra pelo Ar), e vai proporcionar a oferta de serviços avançados para residências e escritórios como, por exemplo, streaming de vídeo em 4k/8k, dispositivos de internet das coisas (IoT), jogos online com baixa latência e aplicações de realidade virtual, entre outros.

“Temos um relacionamento longo e próximo com os ISPs (Provedor de Serviços de Internet) e operadoras de comunicação. Essas são características próprias que vão permitir que a Intelbras facilite a pulverização das tecnologias Wi-Fi e 5G no país”, disse Amilcar Scheffer, diretor da unidade de redes da Intelbras.

A produção

A Intelbras, com a tecnologia Qualcomm, está produzindo os CPEs 5G, Wi-Fi 6 e 6E em sua filial em São José (SC). A empresa tem uma filial em Santa Rita do Sapucaí (MG), uma filial em Manaus (AM), uma filial em Jaboatão dos Guararapes (PE) e ainda uma filial em construção em Tubarão (SC).”O CPE é apenas o primeiro passo de um projeto de longo prazo”, fala Amilcar Scheffer.

