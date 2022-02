Intel compra a Tower Semiconductor por US$ 5,4 bi

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa de semicondutores Tower foi adquirida pela Intel. O acordo foi anunciado nesta terça, 15. A previsão é que a compra seja finalizada em 12 meses. O valor da negociação foi de aproximadamente US 5,4 bilhões, segundo divulgaram as duas companhias. O montante equivale ao pagamento de US$ 53 por ação da Tower.

A Intel afirmou que o acordo avançou significativamente em sua estratégia de “ajudar a atender à crescente demanda por capacidade de fabricação de semicondutores”. O anúncio acontece no dia seguinte ao da rival AMD, que concluiu a aquisição da Xilinx por US$ 50 bilhões.

A Intel disse que se interessou pela Tower porque é uma empresa que atua também em radiofrequência, energia, silício-germânio e sensores industriais, entre outras áreas, atendendo o mercado celular, de automóveis e energia, por exemplo.

Disse ainda que a adquirida também se encaixa nas ambições globais da Intel, já que a Tower Semiconductor está presente nos EUA, Ásia e partes da Europa, incluindo Israel e Itália.

“O portfólio de tecnologia especializada da Tower, alcance geográfico, operações de serviços e relacionamentos profundos com clientes ajudarão a Intel a avançar no objetivo de se tornar um grande fornecedor mundial”, declarou Pat Gelsinger, CEO da Intel.

Segundo o executivo, o acordo permitirá que a Intel ofereça uma variedade tecnológica diferenciada, “abrindo oportunidades para clientes existentes e futuros em uma era de demanda sem precedentes por semicondutores.”

Russell Ellwanger, CEO da Tower, afirmou que a empresa “construiu uma incrível variedade de soluções, com base em parcerias profundas com clientes, com recursos de fabricação em todo o mundo”.

Intel e Tower funcionarão de forma independente até o fechamento do negócio. Ellwanger permanecerá à frente da Tower durante este período.

Após o fechamento da transação, a intenção da Intel é que as duas organizações se tornem uma empresa totalmente integrada. Na ocasião, a compradora dará mais detalhes sobre os planos. A Intel manteve sua receita no ano e último trimestre de 2021 estável, mas seu lucro líquido sofreu queda.

