Intel anuncia nova solução de gráficos para laptops finos e leves

A Intel anunciou o lançamento da solução de gráficos Intel Iris Xe MAX, desenvolvida para laptops finos e leves. A partir de hoje, 9, os gráficos podem ser encontrados nos modelos Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 e Dell Inspiron 15 7000 2 in 1. A solução de gráficos Intel Iris Xe MAX tem como base a mesma microarquitetura Xe-LP usada em recursos gráficos Intel Iris Xe pelos processadores móveis Intel® Core™ de 11ª Geração.

Trata-se da primeira Unidade de Processamento Gráfico (GPU) baseada na plataforma Xe da Intel. Essa é uma peça estratégica da empresa para entrar no mercado de gráficos discretos. As plataformas contam com tecnologia Intel Deep Link embutida.

A tecnologia Deep Link, por sua vez, reúne mecanismos de processamento em uma estrutura de software comum. Isso permite que os desenvolvedores de software aumentem o desempenho da carga de trabalho para a criação de seus conteúdos.

A arquitetura Xe engloba mercados que vão desde gráficos integrados e jogos discretos de nível básico até jogos de ponta e gráficos de centro de dados. Também inclui cargas de trabalho de HPC (Computação de Alto Desempenho) e AI. A previsão é de que no primeiro semestre de 2021, os gráficos discretos também possam ser acessados por usuários de computadores. A GPU de servidor baseada em tecnologia Xe -LP da Intel será lançada este ano. Enquanto os produtos Xe-HP e Xe -HPG estarão disponíveis em 2021.

“Decidimos redefinir o papel dos gráficos discretos em laptops finos e leves e atender a um segmento crescente de criadores em busca de portabilidade.”, afirma Roger Chandler, vice-presidente de diretor geral para Client XPU Product and Solutions no Intel Architecture, Graphics and Software Group. (Com assessoria de imprensa)