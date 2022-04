Intel anuncia nova diretora regional para a América Latina

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Executiva Gisselle Ruiz Lanza, que comandava as operações da fabricante no Brasil, é alçada ao comando da Intel na América Latina

A Intel tem uma nova executiva no comando das operações na América Latina: Gisselle Ruiz Lanza. Ela vai ocupar a nova função criada a partir da reestruturação que a empresa está fazendo para o continente americano.

Nessa posição de comando na América Latina da Intel, Ruiz Lanza reportará diretamente para Greg Ernst, vice-presidente corporativo de vendas, marketing e comunicação da companhia e diretor geral para a América.

Ela ocupava o cargo de Diretora Geral do Brasil desde 2019. Anteriormente, foi a responsável por Varejo e Consumo. Com mais de 25 anos de experiência, sua carreira inclui passagens pela Argentina e México, onde atuou em diversas áreas como vendas ao consumidor e marketing, gerenciamento de vendas e desenvolvimento de canais. Também é co-chair do Conselho de Mulheres Executivas da Intel Améria Latina (iNEW) – programa da Intel que incentiva diversidade e inclusão, promovendo o tema dentro e fora da Intel.

Sob sua liderança à frente da Intel Brasil, a subsidiária local dobrou de tamanho nos últimos dois anos, deixando o Brasil entre os 3 principais mercados da Intel na região.

“Estamos aproveitando nossos principais pontos fortes para expandir os mercados tradicionais e revolucionar os novos, um exemplo é que 2021 foi o melhor ano que vimos na última década para o setor de PCs, com uma taxa de crescimento de 25% na região. Os semicondutores são a espinha dorsal da economia global e estão impulsionando a transformação de quase todas as indústrias. Continuamos a ver uma demanda robusta em todos os nossos negócios devido à digitalização de tudo”, afirma a executiva. (Com assessoria de imprensa)

