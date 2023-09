Instituto Claro abre nova seleção do Campus Mobile

O Instituto Claro abriu inscrições para a 12ª edição do programa Campus Mobile. Formatado para estimular o desenvolvimento de soluções por meio de aplicativos para dispositivos móveis, produtos e serviços do segmento de tecnologia que promovam impacto social e benefícios à população, o concurso é realizado pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do Instituto Claro, e conta com apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e do beOn Claro, hub de inovação da Claro e Embratel.

A iniciativa vai selecionar projetos focados na transformação social, que se enquadrem em uma das seis categorias propostas: Diversidade, Educação, Entretenimento, Saúde, Smart Cities e Green Tech/Ag Tech. Nesta edição, estreiam as categorias Entretenimento, que substitui Games, e GreenTech/Ag Tech, que entra no lugar de Smart Farms.

Para participar, o candidato tem que ser maior de 18 anos, estar matriculado ou ter concluído, nos anos de 2022 ou 2023, graduação, mestrado ou doutorado em uma instituição de ensino superior no Brasil. Além disso, os inscritos precisam ser autores ou co-autores da idealização e execução do projeto proposto e as soluções devem contemplar o uso de telefonia móvel, sendo celulares ou outras plataformas que utilizem redes celulares.

As inscrições, individuais ou em grupos de até 3 pessoas, podem ser realizadas no site do Instituto Claro, até o dia 12 de novembro de 2023. As equipes selecionadas serão anunciadas em dezembro.

A 12ª edição do Campus Mobile será dividida em sete etapas: inscrição das ideias e soluções; seleção e divulgação dos projetos escolhidos; desenvolvimento dos projetos; semana de imersão; finalização de protótipos; e, por fim, uma viagem de imersão dos ganhadores para o Vale do Silício, São Francisco (CA), nos Estados Unidos, quando os estudantes terão a oportunidade de viver experiências em grandes universidades e empresas de Inovação da Califórnia.

Ao longo das onze edições já realizadas, o Campus Mobile recebeu mais de 6 mil projetos de ideias para aplicativos, inscritos por mais de 8 mil jovens de 271 municípios brasileiros. Ao todo, foram premiadas 130 soluções. Para outras informações, acesse o link. (Com assessoria de imprensa)