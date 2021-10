Instituto Claro abre inscrições para nova edição de concurso de inovação

Inscrições para o programa Campus Mobile devem ser realizadas no site do Instituto Claro, até o dia 23 de novembro

O Instituto Claro abriu as inscrições para a 10ª edição do programa Campus Mobile. O concurso foi criado para estimular o desenvolvimento de soluções por meio de aplicativos para dispositivos móveis, produtos e serviços do segmento de tecnologia que promovam impacto social e benefícios à população.

A ideia é identificar e desenvolver jovens talentos, e para isso são selecionados projetos para aplicativos ou serviços que envolvam tecnologias móveis, com foco na transformação social. As propostas precisam se enquadrar nas categorias Diversidade, Educação, Games, Saúde, Smart Cities e Smart Farms.

Requisitos

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, estar matriculado em uma instituição de ensino superior no Brasil ou ter se graduado recentemente. As inscrições, individuais ou em grupos de até 3 pessoas, devem ser realizadas no site do Instituto Claro, até o dia 23 de novembro.

As equipes selecionadas serão anunciadas no mês de dezembro. No total, serão 240 vagas, limitadas a até 17 projetos por categoria.

Várias atividades desta edição serão realizadas de forma remota e estão divididas em sete etapas. Ao final, acontece uma viagem de imersão ao Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia (EUA), em 2022, para que os estudantes possam ter a oportunidade de viver experiências em grandes universidades e empresas de Inovação da Califórnia.

“É incrível ver a evolução do Campus Mobile a cada edição e acompanhar como o smartphone, um dispositivo que faz parte do dia a dia de tantos brasileiros, vem sendo usado como uma poderosa ferramenta para a transformação social. É um prazer poder dividir um pouco da nossa expertise com esses jovens talentos e guiá-los nesta incansável jornada em busca de inovações que possam fazer a diferença para a sociedade”, afirma Daniely Gomiero, diretora de Responsabilidade Social e Comunicação Corporativa da Claro e vice-presidente de Projetos do Instituto Claro.

O concurso é realizado pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do Instituto Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e do beOn Claro, hub de inovação da Claro.

O Campus Mobile, em suas nove edições, recebeu mais de 5.600 projetos de ideias para aplicativos, inscritos por mais de 7.700 jovens de 25 Estados brasileiros. Ao todo, foram premiadas 88 soluções.

Mais informações sobre o concurso estão em https://www.institutoclaro.org.br/campus-mobile/ .