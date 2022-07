INOVAtic Sudeste começa nesta terça com diferentes estratégias para o ISP avançar

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O novo direcionamento de investimentos previsto na atualização do Pert (Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações) também vai esquentar os debates do INOVAtic Sudeste.

O INOVAtic Sudeste começa nesta terça-feira, 5, com vários executivos de ISP, e reunirá instigantes temas sobre o mercado de telecomunicações e tecnologias digitais nas vozes de presidentes e diretores de empresas, agência reguladora e governo. O Congresso, virtual, ocorrerá até o dia 7, sempre pela manhã.

Começa às 10h20 de amanhã com a apresentação especial de José Antônio Silvério | Coordenador-Geral de Ambientes Inovadores e Startups do MCTI. Em seguida, é a vez do Key Note Speaker Alessandro Maluf | Diretor de Produtos de Vídeo da Claro.

O primeiro painel, que se inicia às 11h10 irá trazer dirigentes de MVNOs para contar as suas estratégias de maior oferta de valor para seus clientes. Participam dessa Mesa Andre Mello | Head of New Business Development da Fluke; Marco Sandro Penha Oricchio | Ceo da Supernova; e Thais Lamas | Head de MVNO da Claro.

Em seguida, acontece o Painel sobre Metaverso, e os modelos de negócios para os ISPs. Estarão nessa Mesa Antonielle Freitas | DPO (Data Protection Officer) do escritório Viseu Advogados; Luis Leão | Desenvolvedor Evangelista na Twilio e Tatiany Melecchi | CEO da Transforma People & Performance Consultoria.

Dia 6

O segundo dia de INOVAtic Sudeste vai apresentar diferentes estratégias de crescimento dos ISPs da região que, apesar de concentrar o maior número de pessoas com acesso à internet também concentra um grande número de provedores regionais da banda larga.

O Primeiro Painel do dia 6 de Julho, que começa às 9h40 vai trazer CEOs de três ISPs com perfis distintos para apresentarem suas trajetórias, estratégias de crescimento e visão do mercado nacional de banda larga. Participam da mesa, que começa às 9h40- Alessandro Teixeira – Ceo da Blink Telecom; Fábio Abreu – CEO Vip Telecom; e Fabrício Kameyama – CEO Weclix Telecom.

Às 10h40 haverá a apresentação do Key Note Uriel Miranda, Especialista de Marketing de Produto da Padtec. E às 11 horas inicia-se o INOVAtic terá mesa sobre Novos Modelos de Negócios para ISP, com Marcio Cachapuz, Diretor de Vendas e Marketing da OIW Rafael Marquez , Diretor de Marketing da V.tal ; Rodrigo Leite , Managing Director da Brasa Capital.

Dia 7

No terceiro dia do INOVAtic Sudeste, o ISP poderá saber mais sobre mercado secundário de espectro. Ainda não regulado, a expectativa é com relação ao seu funcionamento, se realmente é uma alternativa para ampliar a competição e como os ISPs podem participar dele.

O debate sobre esse tema começa às 9h40 com José Borges da Silva Neto; Superintendente de Competição da Anatel

José Otero ;Vice Presidente da 5G Americas para América Latina e Caribe; Tomas Fuchs | CEO da DATORA/ARQIA e Presidente do Conselho da TelComp. Será mediado por Basílio Perez, Conselheiro da ABRINT.

A partir das 10h40, o Key Note Marcio Cachapuz, diretor de vendas e marketing da OIW, fará sua palestra.

O último painel do dia 7 se dará em torno do novo direcionamento de investimentos previsto na atualização do Pert (Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações). Argemiro Sousa | Diretor de Negócios da Padtec; Eduardo Grizendi | Diretor de Engenharia e Operações da Rede Nacional de Ensino e Pesquisas (RNP); e Nilo Pasquali | Superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel participam dessa Mesa

O INOVAtic Sudeste é uma realização do Tele.Síntese, os debates são totalmente virtuais e acontecem sempre pela manhã. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

