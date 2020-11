INOVAtic reúne 15 CEOs e diretores de operadoras para o debate setorial. Começa nesta quarta, 25.

Os líderes das mais importantes operadoras regionais e nacionais vão debater os novos modelos de negócios dos ISPs, as redes neutras, os novos serviços como streaming e gaming, a expansão das redes de banda larga e políticas públicas para impulsionar o setor. As inscrições ainda estão abertas!

A INOVAtic 2020, Feira de Negócios e Congresso, começa nesta quarta-feira, dia 25 de NOVEMBRO, a partir das 9 horas da manhã. O primeiro painel vai debater “O Aquecido Mercado de ISPs”. Durante os três dias de Congresso, 15 CEOs e diretores das mais importantes operadora de telecomunicações regionais e nacionais estarão presentes nos painéis. O tema central do evento é “ISPs prontos para o novo salto”.

No primeiro dia, 25, a partir das 9h30min estarão juntos Marcio de Jesus, Diretor de Varejo da Algar Telecom e Wellington Santos Diretor Administrativo da Ora Telecom debatendo com representantes de consultorias e fundos de investimento os modelos de negócios e fusões no segmento de ISPs.

PUBLICIDADE

A partir das 11h30, José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, e Rui Augusto Gomes Filho, Presidente da UM Telecom, participam de Mesa com o Secretário de Telecomunicações do MiniCom, Artur Coimbra.

Dia 26, quinta-feira

No dia 26, quinta-feira, a presença confirmada de líderes de operadoras de diferentes perfis. Alessandro Maluf , Diretor de produtos de vídeo da Claro e Stella Maris Marques Freire de Medeiros , Diretora da TCM Telecom, participam da Mesa Redonda sobre streaming e TV paga. A partir das 11h30, no Painel sobre expansão das redes e notificação, juntos estarão Felipe Cansanção, CEO da Aloo Telecom; e Rosauro Leandro Baretta, CEO da Eaí Telecom com Nilo Pasqualli, da Anatel.

À tarde, a partir das 14h30m reúnem-se André Telles, Diretor de Atacado e Franquias da Oi; Erich Matos Rodrigues, CEO da Interjato Soluções

e Mauricio Giusti , CEO da Phoenix Tower para o debate de redes neutras.

Dia 27, sexta-feira

No dia 27, sexta-feira, reúnem com especialistas na rede de Gamings Clayton do Carmo, Líder Comercial da Angola Cables, Sayde Bayde, CCO da Mob Telecom, além de Robson Lima, Presidente da Abramulti, que será o moderador. E às 11h30m estarão trocando ideias sobre o futuro da regulação para ISPs com Leonardo de Morais, Presidente da Anatel, Daniel Fuchs, Diretor de Inovação Datora Telecom e Arqia; e Basilio Perez, Presidente da Associação Latino Americana e do Caribe de ISPs (LAC-ISP) e Conselheiro de Administração da Abrint.

Feira

Na Feira virtual, as inovações e melhores produtos e serviços estarão em exposição e os fornecedores apresentam em detalhes suas plataformas. Com stands e muitas novidades, estarão presentes Algar Franquias; Arsitec; Padtec,;Um Telecom; os canais Paramount e Pluto TV; Fibracem; Nic.Br; Uauu!; L8; Connectoway;

As inscrições ainda estão abertas! Aqui.