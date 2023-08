INOVAtic Pará leva conectividade e inovação para a Amazônia

INOVAtic Pará, Congresso e Feira de Negócios que serão realizados nos dias 14 e 15 de setembro, em Belém do Pará, terão um amplo cardápio de temas, com vistas a potencializar as redes de telecom existentes, aprofundar o conhecimento sobre as novas soluções tecnológicas para diferentes usos, como Internet das Coisas, cidades inteligentes, redes privativas; estimular o conhecimento em tecnologias digitais pelas Universidades e Centros de Pesquisa; massificar o acesso à internet; reduzir a desigualdade de acesso à sociedade do conhecimento; e estimular o empreendedorismo inovador da região.

Realizado pelo Tele.Síntese, com a curadoria de Juarez Quadros (presidente da Fintec, ex-ministro das Comunicações e ex-presidente da Anatel), o evento começará às 9 horas, com abertura solene e presença de autoridades do governo federal, do governo do Pará e de dirigentes de entidades setoriais. A partir das 10 horas até as 11h20, duas palestras especiais irão tratar das Mudanças Climáticas e a COP 30 e a Missão do Exército Brasileiro na Região Norte.

O primeiro painel, que começará às 11h20 irá debater ” A Importância das TeleComunicações no estado do Pará”. Já estão confirmados: Alex Dias Carvalho | Presidente da FIEPA; Desembargador Milton Nobre | Ex – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Sebastião Campos | Presidente do Sistema Fecomércio – PA; Walbert Monteiro | Membro da Academia Paraense de Letras e Jornalismo e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.

À tarde, a partir das 14h40, o segundo painel irá abordar “O Programa Digitaliza Brasil e as TVs no interior do País”. Participam desse debate Luis Renato Giffoni | Coordenador de Processo de Administração de Planos Básicos de Radiodifusão da Anatel; Marcos Brandão | Diretor da Funtelpa; Samir Nobre | Diretor-geral da Abratel; Thiago Aguiar Soares | Coordenador-Geral de Inovação, Regulamentação e Sistemas na Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do MCom.

ÀS 15H40 será a vez do Key Note Speaker Marco Aurélio Quesada Ribeiro Fortes | Gerente comercial nacional de Turn Key da Multi PRO, que fará apresentação sobre “Turn Key: Modelo de negócios para construção de rede financiada“. E às 16h40 sobe ao palco Liege Vergili Correa | Diretora de Sustentabilidade da Friboi (JBS) , para apresentar os Escritórios Verdes do Pará.

O INOVAtic Pará encerra o primeiro dia, às 17 horas, com a Mesa “Os desafios da conectividade para o Agro na Amazônia”, com as presenças já confirmadas de Diego Oliveira | Coordenador de inteligência estratégica do Instituto CNA

*Liege Vergili Correa | Diretora de Sustentabilidade da Friboi (JBS). Esse painel será moderado por Eliana Zacca | Assessora da Presidência da Faepa.

Dia 15

O segundo dia do INOVAtic Pará começará às 9horas, com o tema “Programa Amazônia Conectada e Sustentável”. Participam deste Painel Argemiro Sousa | Diretor de Operações de Equipamentos da Padtec;

*Maximiliano Martinhão | Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; Leandro Guerra, Presidente da Siga Antenado e representantes da Anatel e de provedores regionais de banda larga. Às 10h20 será a vez do Key Note Speaker Albervan Luz, Diretor Head de e-Care da Claro.

A partir das 10h40, o quinto painel irá abordar “A presença da Internet Móvel na Região Norte”, com Vitor Menezes | Diretor de Relações Institucionais e Regulatório da Ligga, e dirigentes da Surf Telecom e de provedores regionais de internet. Às 11h40 é a vez do Key Note Speaker Camilo Damião | Key Account DWDM na Multi PRO fazer a sua apresentação. Às 12 horas a palestra ficará por conta de Anderson Torres | Gerente de Experiência do Cliente da Equatorial Energia.

O período vespertino se inicia às 14 horas com o painel “Comunicações por Satélite na Amazônia” com as presenças confirmadas de: Agostinho Linhares de Souza Filho | Coordenador-Geral de Acompanhamento Regulatório de Telecomunicações do Departamento de Políticas Setoriais do MCom; Clovis Baptista Neto | Presidente do Conselho da Hispamar; Fábio Alencar | Presidente do o Sindisat; Helton Moreira | Diretor de Parcerias Estratégicas da Viasat Brasil; Rafael Guimarães | Presidente da Hughes do Brasil; Rodrigo Campos | CEO da Eutelsat do Brasil.

A partir das 15 horas é a vez do painel “Interligando o Pará com o mundo digital”, e já tem as presenças confirmadas de Luis Renato Giffoni | Coordenador de Regulamentação Técnica de Serviços de Radiodifusão da Anatel; Thiago Aguiar Soares | Coordenador-Geral de Inovação, Regulamentação e Sistemas na Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do MCom, além de dirigentes da Seja Digital e da Wire.

O oitavo painel irá tratar do tema: “Inovações tecnológicas – P&D em tecnologia digital e sustentabilidade” e conta com a presença de Carlos Vinicio Rodríguez Ron | Consultor Acadêmico e de Tecnologia da PUC-Rio; Giovanni Moura de Holanda | Pesquisador Líder e Cientista de Dados da FITec; Kahlil Vianna | Professor e Diretor Geral da Faculdade Estácio de Belém; Marcel Botelho | Diretor-Presidente da Fapespa; Miércio Cardoso de Alcântara Neto | Diretor Adjunto do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará; e Paulo José Pereira Curado | Diretor de Inovação e Empreendedorismo do CPQD.

O INOVAtic Pará será realizado em Belém do Pará, e as inscrições ainda podem ser feitas aqui.