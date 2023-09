INOVAtic PA é o mais importante evento para ampliação da internet na Região Amazônica

INOVAtic PA, Congresso e Feira de Negócios, que acontece nos dias 14 e 15 de setembro em Belém, está pronto para fazer o mais importante debate para a ampliação do acesso à internet na região Amazônia. Com a curadoria de Juarez Quadros, irá abordar diversas tecnologias para a conectividade, desde as infovias de fibra óptica, passando pela telefonia celular e o 5G, até as conexões por satélite. Reúne ainda conceituados Institutos de Pesquisa e Universidades e diferentes vozes da região para exporem os avanços das TICs na Administração Pública, no Agrobusiness, e nas fronteiras do Brasil.

O primeiro dia de evento terá abertura solene, com a presença de autoridades locais e dirigentes das entidades apoiadoras a partir das 9 horas. E segue com diferentes paineis, como a “Importância das TICs para o Estado do Pará”, “O Programa Digitaliza Brasil e as TVs no interior do país” e ” Os desafios da conectividade do Agro”.

O segundo dia de painel começa às 9 horas com o tema “Programa Amazônia Conectada e Sustentável”. Participam deste debate: Agostinho Linhares de Souza Filho | Coordenador-Geral de Acompanhamento Regulatório de Telecomunicações do Departamento de Políticas Setoriais do MCom; Argemiro Sousa | Diretor de Operações de Equipamentos da Padtec; Leandro Guerra | Presidente da EAF | Siga Antenado; Sidney Azeredo | Assessor da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel.

A partir das 10h40 acontece o painel “A presença da Internet Móvel na Região Norte”, que já tem a presença confirmada de Diogo Della Torres | Coordenador de Infraestrutura da Conexis Brasil Digital; Rodrigo de Lima | Gerente do Escritório Regional Norte da Finep; Vitor Menezes | Diretor de Relações Institucionais e Regulatório da Ligga

Tarde

À tarde, a partir das 14 horas, o INOVAtic PA é retomado com o painel “Comunicações por Satélite na Amazônia”. Participam dessa Mesa Clovis Baptista Neto | Presidente do Conselho da Hispamar; Fábio Alencar | Presidente do o Sindisat;Helton Moreira | Diretor de Parcerias Estratégicas da Viasat Brasil; Rafael Guimarães | Presidente da Hughes do Brasil; Rodrigo Campos | CEO da Eutelsat do Brasil.

Em seguida, ocorre o painel, a partir das 15 horas, “Interligando o Pará com o mundo digital”, que reúne Carlos Saldanha | CFO na EAD – Seja Digital; Lucas Fabiano da Costa de Magalhaes | Gerente de Produtos B2B do Grupo Alloha Fibra; Eder Ruffeil Cristino | Sócio e Gerente de Tecnologia da Sea Telecom; Fabio Renato | Diretor da Você Telecom; Oswaldo de Freitas Alves | Gerente de Projetos Estratégicos da RNP; Sidney Azeredo | Assessor da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel.

E para fechar com chave de ouro, a partir das 16h30 será realizado a Mesa “Inovações tecnológicas – P&D em tecnologia digital e sustentabilidade”. Participam desse debate Carlos Vinicio Rodríguez Ron | Consultor Acadêmico e de Tecnologia da PUC-Rio; Giovanni Moura de Holanda | Pesquisador Líder e Cientista de Dados da FITec; Kahlil Vianna | Professor e Diretor Geral da Faculdade Estácio de Belém; Marcel Botelho | Diretor-Presidente da Fapespa; Miércio Cardoso de Alcântara Neto | Diretor Adjunto do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará; Paulo José Pereira Curado | Diretor de Inovação e Empreendedorismo do CPQD

Feira no INOVAtic PA

Na Mostra estarão expondo suas tecnologias e serviços inovadores a MULTI ZTE, a FITEc, a PUC Rio/Briskcom, a Wire/Alloha, a Padtec e a EAF, entre outras.

Realização apenas presencial, as inscrições gratuitas podem ser feitas aqui