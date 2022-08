INOVAtic Nordeste vai antecipar debate das redes neutras

A edição do INOVAtic Nordeste 2022, que acontece de 21 a 23 de setembro, em Recife (PE), vai antecipar o debate das redes neutras. A atuação dessas empresas já é uma realidade e as infraestruturas delas estão sendo usadas por ISPs que não dispõem de fibra óptica ou provedores regionais, que querem atender uma cidade sem necessidade de grande investimento inicial. Mas ainda há muitos questionamentos nesse mercado.

A própria Anatel está avaliando o impacto dessas empresas na concorrência e tema deverá abordado no novo Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), em fase de revisão, e que entrará em consulta pública até o final deste ano. E por isso o INOVAtic vai antecipar o tema, que será debatido no segundo dia do evento, 22 de setembro, no painel “Compartilhamento e neutralidade de redes: capacidade, isonomia e contrato”.

Participam da mesa redonda o CCMO da Fibrasil, Alex Jucius; pelo diretor de Marketing da V.Tal, Rafael Marquez; pelo diretor Comercial e de Marketing da Tely, Thiago Mello e pelo diretor Comercial da Wire do Grupo Alloha Fibra, Vanderson Santana. As discussões serão conduzidas pelo presidente da TelComp, Luiz Henrique Barbosa.

As apresentações vão focar no compartilhamento das redes por diferentes prestadoras de serviço e o impacto que esse movimento terá no avanço das conexões no país. Para isso, as redes neutras precisam mostrar que conseguirão operar sem discriminação e com isonomia. Também é importante ter claro o modelo de remuneração dessas infraestruturas.

O INOVAtic Nordeste 2022 contará com uma Feira de Negócios. Os stands mostrarão produtos, serviços e os últimos lançamentos que apoiarão o avanço do setor para o próximo ano. O espaço servirá também para networking do patrocinador com o público presente no evento.

Veja a programação completa da INOVAtic Nordeste aqui. Faça já sua inscrição. Você não pode ficar de fora desses debates.

As inscrições podem ser feitas aqui:

