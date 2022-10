INOVAtic NE | Patrícia Oliveira – Gerente de Produtos da Agora Telecom

Pesquisas indicam que o mercado de segurança eletrônica brasileiro atingirá 11 bilhões de reais este ano. A Agora tem soluções para os ISPs capazes de fazer com que os atuais sistemas de câmeras possam trabalhar de maneira ativa. Entre eles, os aplicativos de análise de perímetro. Patrícia Oliveira afirma que a equipe de técnicos e engenheiros da empresa está pronta para trabalhar junto com o provedor no desenvolvimento de qualquer projeto.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE