INOVAtic NE | Márcio Cachapuz – Diretor de Vendas e Marketing da OIW

O Valor do Relacionamento com o Cliente



Os provedores regionais enfrentam diferentes ameaças, que podem se transformar em oportunidades. Entre elas, o início do 5G, a consolidação do mercado, o cenário político-econômico e as redes neutras. “Apesar de tudo isso, o provedor se destaca por poder transformar o seu negócio. E o nome do jogo é tecnologia versus preço. Mas o provedor agrega mais um componente, que é servir bem o cliente e esse valor muda o jogo”, afirmou Cachapuz.

