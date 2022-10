INOVAtic NE | André Nardi – Head de Parcerias DIRECTVGO BRASIL

Com pacotes voltados para os provedores regionais, a DirecTVGo une os dois mundos da TV: os canais ao vivo e o streaming. Oferece duas opções de contratação: o produto integrado aos sistemas do ISP, no qual o billing e o contato com o cliente é integralmente do provedor, ou modelo mais simples, cujo acesso se dá pela plataforma de vendas da própria empresa. “Mas sempre os modelos são de sociedade e parceria”, afirma Nardi.

