A rede neutra torna o mercado de telecomunicações mais eficiente. Entre as vantagens em utilizá-la, apontou Kriger, estão o “ time do market” e as receitas caminharem juntas com as despesas. “Para entrar em um novo mercado, o ISP pode levar de seis a 12 meses, enquanto se usar a rede da Fibrasil, em poucas semanas já presta o serviço”, afirmou o executivo.

Para mais informações sobre o evento e os participantes acesse: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/inovatic-nordeste-2022/

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE