Até 2015, o uso de energia solar era inexistente no Brasil. Agora, apresenta forte crescimento. No final de 2021, representava apenas 4% da matriz energética do país. Em seis meses, atingiu 9%, mais do que dobrou. “O pay back, que demorava 10 anos, agora caiu para quatro anos. A geração própria fecha a conta”, afirmou Oliveira.

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/inovatic-nordeste-2022/

