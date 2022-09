Signatária do Pacto Global, a Claro desenvolve um grande projeto de geração distribuída e fontes renováveis de energia. Possui atualmente 60 usinas solares, 15 aerogeradores, 6 micro hidroelétricas e as duas maiores usinas de Biogás em GD do país. “ A eficiência energética é também aplicada nas antenas, onde utilizamos features para a redução do consumo de energia”, afirmou Silva.

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/inovatic-nordeste-2022/

