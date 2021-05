INOVAtic faz debate sobre as oportunidades do WiFi 6 para os ISPs

A recente decisão da Anatel, que destinou 1.200 MHz no espectro de 6GH para a tecnologia indoor WiFi6, se por um lado foi comemorada pelos dirigentes das operadoras regionais de telecomunicações e alguns fabricantes, por outro, ainda é motivo de preocupação da indústria e operadores de telefonia móvel, que também reivindicavam um pedaço desse espectro. Há ainda dúvidas técnicas sobre decisão da Anatel e receio de interferências nos sistemas que irão ser usados nos carros conectados.

A INOVAtic, Feira e Congresso que tem com o tema “ISPs Prontos para o Novo Salto”, que se realiza entre os dias 09 e 11 de junho, irá trazer esse tema para debate. Já tem a presença garantida dos mais expressivos executivos do setor e com stands de fornecedores com muitas soluções e ofertas para os as empresas.

O Painel “O que o WiFi 6 fará pelo ISP?” será realizado no dia 11 de junho, a partir das 11h20. Participam dessa Mesa Basílio Perez , Conselheiro da Abrint; Emmanoel Campelo, Conselheiro da Anatel Francisco Giacomini Soares, Vice-presidente de Relações Governamentais Latam da Qualcomm; e Paulo Frosi, Diretor Comercial Corporativo e CMO da Connectoway. A moderação ficará a cargo de consultor Joao Moura.

Às 11 horas, Frosi, da Connectoway, estará apresentando os detalhes dessa tecnologia e os serviços que ela irá trazer.

As inscrições estão abertas e são gratuitas. Participe!