INOVAtic debate os modelos de negócios dos ISPs a partir do dia 25

Depois do Congresso e Feira voltados para a região Norte e Nordeste, que contaram com mais de 3 mil visitantes únicos, agora é a vez do INOVAtic de Outubro, que irá reunir os formuladores de políticas públicas e dirigentes de ISPs das regiões Sul e Sudeste do país, nos dias 25,26 e 27 deste mês.

Um dos temas do congresso, promovido pelo Tele.Síntese, são os Novos modelos de negócios: os serviços sobre as redes, que acontece no primeiro dia a partir das 11 horas. Os debatedores já confirmados são: Junior Carrara | Diretor Comercial de Enterprise e Telecom da WDC Networks ; Marcio Cachapuz | Diretor de vendas e marketing da OIW; Raffael Malta | Gerente de Novos Negócios da Oi; e Samuel Lauretti | Diretor Comercial da Trópico.

Para o diretor de vendas e marketing da OIW Telecom Solutions, Márcio Cachapuz, a transformação da tecnologia de fibra óptica em commodity de infraestrutura está modificando radicalmente o negócio dos provedores e operadoras. Começam a aparecer novas formas de simbiose, competição e mobilidade de status-quo no mercado de infra de produtos e banda larga para serviços residenciais e corporativos. “O acesso quase universal a tecnologias de transporte gerenciável, de alta capacidade e baixa latência, promove uma conjuntura antes inesperada. No atual cenário, provedores regionais estão preparando suas redes para acessos 10G e ganhando capilaridade para infraestrutura de 5G”, afirma o diretor.

Na mesa anterior, haverá a apresentação de programas de Inovação e de estímulo a expansão da banda larga do Ministério das Comunicações, do governo de Minas Gerais e da prefeitura de São Paulo.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas com antecedência aqui.