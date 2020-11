INOVAtic começa nesta quarta, com debate sobre o aquecido mercado de ISP e políticas públicas

O aquecido mercado de ISP é o tema que abrirá o INOVATic 2020, nesta quarta-feira, 25, com palestra, a partir das 9 horas, do especialista setorial, Rodrigo Leite. Uma mesa redonda, com a participação do diretor de Varejo da Algar Telecom, Márcio de Jesus que vai apresentar o modelo de franquias para os ISPs; do sócio da Vispe Capital, Pablo Constantino; do sócio fundador da Light Wave Capital, Ricardo Montes e do diretor Administrativo da Ora Telecom, Wellington Santos, que vai ampliar o debate sobre os diferentes arranjos e movimentação nesse mercado. A moderação é do Rodrigo Leite.

A partir das 10h30, haverá um intervalo para visita aos Booths da feira de negócios.

A segunda mesa redonda será sobre políticas públicas, com a participação do secretário de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra; do CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira e do presidente da UM Telecom, Rui Augusto Gomes Filho. A moderação ficará a cargo do editor do Tele.Síntese, Rafael Bucco.

Novo intervalo para visitação aos Booths está previsto para as 12h30 até às 13hs.

Na parte da tarde, a partir das 14h30, o secretário de Empreendedorismo e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, vai falar sobre a Política Nacional para essa área e de Modelos de Inovação.

Das 15h às 15h30, será aberto novo intervalo para visita aos Booths da feira de negócios.

Às 15h30 será realizada a mesa redonda sobre as políticas de inovação dos estados e centros de pesquisa, com a participação do diretor-geral da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI-PI), Antônio Torres da Paz; do Government & Public Affairs da Huawei do Brasil, Bruno Zitnick; do diretor de Inovação em Governo do Impact Hub, programa IdeioaGov, Felipe Marruyama e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Pernambuco, Lucas Ramos. Os debates serão moderados pelo presidente do conselho da FITec, Juarez Quadros.

Feira

Na Feira virtual, as inovações e melhores produtos e serviços estarão em exposição e os fornecedores apresentam em detalhes suas plataformas. Com stands e muitas novidades, estarão presentes Algar Franquias; Arsitec; Padtec,;Um Telecom; os canais Paramount e Pluto TV; Fibracem; Nic.Br; Uauu!; L8; Connectoway;

As inscrições ainda estão abertas! Aqui.