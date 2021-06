INOVAtic começa nessa quarta com rede neutra, rede da Amazônia e Inovação nos Estados do NE

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Na quinta-feira, serão debatidos os modelos de distribuição de conteúdo para ISP; as opções para a mobilidade e a monetização da rede. Na sexta, dia 10, o 5G; o WiFi 6 e o Open Ran.

A INOVAtic 2021 – Feira de Negócios e Congresso começa amanhã, dia 09 de junho, com uma programação repleta de líderes setoriais.

Para abrir os trabalhos, às 9horas, o Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, irá apresentar os programas da Pasta para o Norte e Nordeste Conectados.

Em seguida, a partir das 9h20, o painel Políticas de Conectividade e Inovação dos Estados reúne Demi Getschko | Presidente do NIC.br; Lucas Ramos | Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco; Marta Meneses | Coordenadora de Modernização e Inclusão Digital da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará e Tiago Ribeiro Patrício | Diretor Porto.PI – SDEí. Ele será moderado por Robson Lima | Presidente da Abramulti.

Após o intervalo para a visita aos stands virtuais, o INOVAtic recomeça com um Talk Show, quando o presidente da Um Telecom, Rui Gomes vai comentar as Estratégias e desafios para os ISPs na banda larga e no 5G

A partir das 11h20, haverá o painel O Programa Rede da Amazônia, moderado por Jesaias Arruda |Diretor de Inovação da Abranet. Nele, estarão juntos Argemiro Sousa | Diretor de Negócios da Padtec; Eduardo Grizendi| Diretor de Engenharia e Operações da RNP; Eder Ruffeil Cristino | Diretor da SEA Telecom; Fabio Renato Souza | Diretor da Você Telecom; e Marcelo Andrade | Vice Presidente Negócios de Telecomunicações da Prysmian Group

Tarde

Os debates da tarde serão abertos às 14h05 com a apresentação de Rafaela Werlang | Líder de Engenharia de Vendas da Ciena que vai falar sobre 400G sobre fibra escura ou sobre DWDM Plug and Play?.

ÀS 14h30 começará o Painel o Diferencial das redes Neutras de todos os formatos. Moderado por Droander Martins | CEO da IPV7 e da Vispe Capital, esse painel contará com a presença de Adriano Marques | CEO da Wirelink; Francisco Sant’Anna | Lider Global de Marketing para o Segmento de Provedores da Ciena; Luiz Spera | Gerente de Estratégia de Mercado – Telecom do CPQD; Marcelo Abdo | Diretor de Estratégia da Vivo.

Às 15h40 é a vez de dois executivos da Prysmian Group, Cleber Pettinelli | Gerente Comercial Telecom da Prysmian Group e

Gustavo Candolo | Gerente de Vendas Regional Telecom da Prysmian Group, falarem sobre a Importância das conexões para a Inclusão Digital.

Em seguida, um novo horário aberto para a visitação aos stands virtuais. As empresas que estão expondo na Feira virtual prometem trazer muitas novidades para os provedores regionais de internet.

Participam da Feira de Negócios INOVAtic 2021 as empresas:

Ciena; Connectoway; MRC; DIGICADê; NIC.Br; Padtec; Paramount+; UM Telecom; Agência Uhaau

A programação completa pode ser vista aqui