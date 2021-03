Inovação para pequenos e médios produtores presente no INOVAtic 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Roberto Rossi, diretor da Coplacana; Matheus da Silva, coordenador de Inovação do Senar; e Fabrício Figueiredo, gerente de Negócios para o Agronegócio Inteligente do CPQD participam do Congresso, que se realiza entre os dias 3 a 6 de Maio. É promovido pela Momento Editorial, Bit Social e ESALQTec

Os desafios enfrentados pelos pequenos e médios produtores para se apropriarem dos sistemas tecnológicos estarão em debate no INOVAtic 2021, on line, que acontecerá entre os dias 3 a 6 de maio. O Congresso é promovido pelo Tele.Síntese e ESALQtec, o hub de Inovação da USP.

Para participar desse painel, importantes lideranças já confirmaram presença. Entre elas, Roberto Rossi, diretor da Coplacana; Matheus da Silva, coordenador de Inovação do Senar; e Fabrício Figueiredo, gerente de negócios para o agronegócio inteligente do CPQD. Essa Mesa irá acontecer no dia 04 de Maio a partir das 14h55

Também estará em debate a expansão do IoT (Internet das Coisas) no campo que levou milhares de produtores a conviverem com sensores e dispositivos móveis para obtenção de dados em tempo real. Isso leva ao crescimento da irrigação inteligente, instrumento importante para economia de custos e recursos hídricos e maior produtividade.

O esforço para aumentar a conectividade no campo, um elemento chave, a contribuição da indústria de máquinas e equipamentos rurais para ampliar a coleta de dados sobre as lavouras, e a necessidade de incluir pequenos e médios produtores nesse ciclo inovador também estarão entre os temas discutidos.

Blockchain

Nesse cenário de inovação não faltará a discussão de como ferramentas avançadas e blockchain estão se tornando plataformas importantes tanto para inovação quanto para sustentabilidade. Nesse painel, marcado para o dia 06 de Maio a partir das 9h30, já estão com presença confirmada Bruno Albertini, professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Nayam Hanashiro, responsável pela área de alianças estratégicas da R3.

Todo esse esforço leva à busca do aumento da produtividade. E está valendo a pena? Conversaremos sobre isso no evento. O AGROtic contará ainda com a apresentação de diversas startups.

Para comemorar os 15 anos da ESALQtec o Congresso terá também um painel que vai discutir o papel do braço de inovação da Esalq/USP.

Detalhes da programação e inscrições gratuitas podem ser encontrados em: