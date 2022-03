Innovation Camp abre chamada para jovens de 8 países

A American Tower e a Junior Achievement Américas anunciam o lançamento de nova chamada do Innovation Camp. A plataforma alcançará jovens de 15 a 18 anos do Peru, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Brasil e Paraguai, e da cidade de Miami, nos Estados Unidos.

O Innovation Camp é uma iniciativa que ajuda alunos na busca por soluções inovadoras para desafios pessoais ou do mundo corporativo. Com isso, a Junior Achievement, organização que incentiva os jovens para os empregos do futuro, apresenta a sua nova edição virtual, na qual ao longo de quatro dias os participantes poderão conceber, desenvolver e apresentar projetos a um júri.

Espera-se a participação de 360 jovens. Um dos intuitos é o desenvolvimento de ideias inovadoras em torno da inclusão de gênero. Outro é a craiação de oportunidades para que as mulheres iniciem novos negócios usando a tecnologia.

Além disso, cada solução apresentada deve contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

“No marco de nossa aliança com a Junior Achievement, temos orgulho de continuar participando desse tipo de iniciativa que contribui para a educação e promove a inovação entre jovens de toda a América Latina. Nesta edição do Innovation Camp, 72 profissionais voluntários da American Tower atuarão como facilitadores, acompanhando os jovens durante o desenvolvimento de seus projetos e proporcionando-lhes conhecimento e experiência”, diz Horace Porrás, vice-presidente de Recursos Humanos para a América Latina da American Tower, empresa que, no final de 2021, adquiriu a Coresite, nos Estados Unidos, por US$ 10,1 bilhões (R$ 55,5 bilhões).

“A diferença entre um jovem vulnerável e um jovem empoderado muitas vezes é simplesmente o acesso que podemos dar a eles para oportunidades concretas. Por isso, estamos felizes em lançar esta nova edição do Innovation Camp com o apoio da American Tower. Temos certeza de que contaremos com a participação de jovens de diversos países que queiram trabalhar em soluções criativas para problemas sociais”, destaca Leo Martellotto, presidente da Junior Achievement Américas.

Ele pontua que “o único requisito para participar é se inscrever e, com isso, eles não só acessam o Innovation Camp, mas também uma série de treinamentos sobre metodologias colaborativas”.

Inscrições

Para participara, basta acessar o link https://bit.ly/3vJdSoP. As inscrições ficam abertas até o final de março.

O programa começará com quatro dias de sessões de indução e treinamento para as equipes concorrentes de cada país. As equipes, com o apoio dos facilitadores, trabalharão em seus projetos por meio de plataformas virtuais colaborativas até a apresentação do projeto final.

Os projetos finalistas competirão em um desafio regional. Da mesma forma, as equipes vencedoras receberão prêmios para continuar com seus processos de aprendizado.

