Iniciativa doa consultoria tecnológica a ONGs fora do eixo RJ-SP

Chamamento busca organizações que estejam com dificuldades em captação de recursos e outras áreas em função da pandemia. Os interessados devem se inscrever até o final desta semana

Um grupo de três pessoas especializadas em tecnologia da informação decidiu contribuir com organizações sem fins lucrativos, negócios ou empresas sociais. Cintia Kawasaki, Lucas Taliberti e Elizabete Silva de Paula estão oferecendo para organizações, principalmente localizadas fora do eixo Rio-São Paulo, assessoria para digitalização e, assim, atravessar a pandemia de Convid-19.

Batizada de Tecnologia da Impacto, a iniciativa está com seleção aberta até 28 de fevereiro. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição. As organizações selecionadas serão beneficiadas com projetos focados no acesso, adoção e avanço da tecnologia como ferramenta de transformação social.

Para participar, os candidatos precisam comprovar que sofreram pelo menos uma dessas três dificuldades: diminuição na captação de recursos; interrupção das atividades com beneficiários; ou demissão de funcionários. Além disso, as organizações devem ter sido fundadas ou ter atuação no Brasil.

As organizações selecionadas poderão implementar um dos três projetos oferecidos pela Tecnologia de Impacto. O primeiro diz respeito a um sistema de gestão de doações e doadores. Há também o sistema de monitoramento de impacto, no qual a equipe ajudará a definir métricas e indicadores customizados. Por fim, a construção ou melhoria do website institucional.

Após a fase inicial de inscrição, serão escolhidos 10 candidatos para seguirem para as entrevistas, que serão finalizadas até o dia 15 de março. Os três selecionados finais irão receber o resultado via e-mail até o dia 30 de março. (Com assessoria de imprensa)