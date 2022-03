Iniciativa ajuda organizações na digitalização

Quatro amigos especializados em tecnologia da informação se juntaram e decidiram ajudar organizações criando uma assessoria para digitalização. A iniciativa, sem fins lucrativos e denominada Tecnologia de Impacto, reúne Cintia Kawasaki, Maria Luisa Ikawa, Lucas Taliberti e Elizabete Silva de Paula.

A Tecnologia de Impacto está com seleção aberta até 31 de março. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição. Depois dessa fase, segundo Kawasaki, as organizações selecionadas serão beneficiadas com projetos focados no acesso, adoção e avanço da tecnologia como ferramenta de transformação social.

Ainda de acordo com Cintia Kawasaki, a intenção é auxiliar as organizações para que atravessem os efeitos contínuos da pandemia de Covid-19.

Inscrições

Para participar, os candidatos precisam comprovar que continuam enfrentando pelo menos uma dessas três dificuldades: diminuição na captação de recursos; interrupção das atividades com beneficiários; ou demissão de funcionários. Além disso, as organizações devem ter sido fundadas ou ter atuação no Brasil.

Após a fase inicial de inscrição, serão escolhidos 10 candidatos para seguirem para as entrevistas, que serão finalizadas até o dia 15 de abril. Os três selecionados finais irão receber o resultado via e-mail até o dia 30 de abril.

Opções

As organizações selecionadas poderão implementar um dos três projetos de digitalização oferecidos pela Tecnologia de Impacto. O primeiro diz respeito a um sistema de gestão de doações e doadores. Outro é um sistema de monitoramento de impacto, no qual a equipe ajudará a definir métricas e indicadores customizados. O terceiro é a construção ou melhoria do website institucional.

Segundo pesquisa da Kantar Ibope divulgada no final do ano passado, a pandemia acelerou a digitalização dos consumidores de mídia.

