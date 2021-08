Iniciativa 5G Brasil busca financiamento do governo dos EUA

“Uma comissão está tratando com a USTDA em São Paulo para desenvolvimento de projetos que possam ser subvencionados pelos Estados Unidos”, afirma Rudinei Carlos Gerhart, Diretor Executivo do Consórcio.

Na última semana estiveram reunidos na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília – DF, os representantes da Iniciativa 5G Brasil. Eles foram recebidos pelo Conselheiro da Seção Econômica da Embaixada Norte Americana, Jai L. Nair.

A visita ocorreu logo após uma conferência com Washington, onde os dirigentes da iniciativa 5G puderam apresentar ao Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSC – National Security Council), a composição do consórcio que reúne mais de 320 Provedores de Internet espalhados pelo Brasil.

O grupo de ISPs pretende participar do leilão que está prestes a ser realizado, e vem se estruturando rapidamente para que todas as exigências do edital sejam cumpridas. Autoridades da Embaixada americana em Brasília, e também em Washington manifestaram interesse na Iniciativa. E ofereceram alternativas de estudos relacionados tecnologias Open Ran e Cybersecurity, que poderão ser desenvolvidas em parceria com o governo Norte Americano.

“Como evolução desse primeiro contato, já iniciamos uma comissão que está tratando com a USTDA (United States Trade and Development Agency) em São Paulo para desenvolvimento de projetos que possam ser subvencionados pelos Estados Unidos, com o objetivo de melhoria na infraestrutura de telecomunicações no país”, afirma Rudinei Carlos Gerhart, Diretor Executivo do Consórcio.

“Sabemos da importância que o 5G tem para o Brasil, e da importância que o Brasil tem para o mundo, solidificar parcerias são importantes processos de transferências tecnológicas e fundamentais para o ganho de eficiência na implantação do 5G no país”, completa Gerhart.