Infovia 00 está 97% concluída, diz Ministério das Comunicações

Trecho de mais de 700 km de cabos ópticos subaquáticos nos leitos dos rios da região amazônica é etapa inicial do projeto Norte Conectado

O Ministério das Comunicações divulgou, nesta quinta-feira, 2, que está na fase final para ativação da Infovia 00, primeira etapa do programa Norte Conectado. De acordo com a pasta, 97% do trecho está concluído.

A iniciativa, realizada pelo governo em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), tem como objetivo ampliar o acesso à internet de qualidade na região. Já são 705 quilômetros de cabos ópticos subaquáticos instalados nos leitos dos rios.

O trecho já executado está entre Macapá (AP) e Alenquer (PA), passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém.

A Infovia 00 é a primeira de oito. Na conclusão do projeto, o governo pretende conectar 58 cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima com 12 mil km de cabos de fibra óptica subfluviais.

Ainda de acordo com o ministério, a entrega do projeto depende da conclusão desta etapa e da emissão de licenciamentos ambientais.

Impacto ambiental

Na visão do governo federal, o projeto está sendo implementado com “baixo impacto ambiental”.

“Além de levar o acesso à internet para cidades com pouca ou nenhuma conectividade, esta iniciativa tem um impacto ambiental muito baixo, uma vez que estamos fazendo uma rede subfluvial que integrará as principais comunidades sem derrubar nenhuma árvore”, apontou a secretária de Telecomunicações, Nathalia Lobo.

O projeto conta com aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O cabo

A infraestrutura de fibra óptica, vinda da Alemanha, tem ao todo 770 quilômetros de extensão. Cerca de um milhão de pessoas, no Amapá e Pará, serão beneficiadas, entre elas ribeirinhos e pescadores artesanais, segundo contas da RNP.

O cabo possui 24 pares de fibras óptica e cada uma dessas fibras suporta 40 canais de dados, cada um com capacidade de 100 gigabits por segundo (Gbps) – conexão quase mil vezes superior à banda larga doméstica que, em média, tem capacidade de 100 megabits por segundo.

