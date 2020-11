Infobip compra unidade de soluções móveis da Amdocs por US$ 300 milhões

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Infobip almeja unir a escalabilidade da OpenMarket com sua presença internacional, para maior processamento de interações entre empresas e consumidores

A Infobip, operadora croata de plataformas de mensageria, anunciou hoje, 17, a compra da OpenMarket, provedora de soluções móveis da Amdocs, empresa israelense especializada em software. A transação custou US$ 300 milhões e será finalizada após os trâmites regulatórios.

Com a aquisição, a croata espera ampliar o alcance de mercado da empresa. O plano consiste em unir a escalabilidade da OpenMarket nos Estados Unidos com a presença multinacional da Infobip. O intuito disso é processar cerca de 14 bilhões de interações entre empresas e consumidores por mês nos canais de mais de 190 países.

Para fechar a compra, a Infobip contou com a parceria da One Equity Partners, fundo de capital privado, voltado para empresas de software e telecomunicações. A empresa havia recebido um aporte da OEP três meses antes da aquisição.

“Juntas, Infobip e OpenMarket têm mais de 10 mil clientes, incluindo muitas empresas de destaque no mundo. Agora, seremos capazes de atender às necessidades dos clientes em todas as regiões, oferecendo a melhor conectividade para mais de 650 operadoras móveis e o melhor portfólio de ofertas de mensageria na nuvem”, afirma Yuri Fiaschi, Vice-presidente de Vendas da Infobip. (Com assessoria de imprensa)