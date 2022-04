Indústria eletroeletrônica fatura R$ 211,3 bi em 2021

Os dados estão no relatório 2021 / 2022 da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que representa as empresas do setor. Projeção para 2022 é um crescimento de 9%

A indústria eletroeletrônica encerrou 2021 com faturamento de R$ 211,3 bilhões, diz a Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). O valor indica um crescimento nominal de 22% em relação a 2020 (R$ 173,2 bilhões). Os dados estão no relatório 2021 / 2022 da entidade, que representa as empresas do setor. Segundo a entidade, em termos reais, ou seja, descontando a inflação do setor, o aumento foi de 5%.

O relatório da Abinee sobre os resultados da indústria eletroeletrônica indica também que, na produção industrial, houve um aumento no faturamento de 1,4% em relação a 2020. Segundo a Abinee, os investimentos fecharam o ano com um resultado de R$ 3,6 bilhões, valor 23% superior ao de 2020; e a utilização da capacidade instalada subiu de 78% para 79%.

PUBLICIDADE

A Abinee registra também, no relatório, que as exportações apresentaram alta de 28%. Chegaram a US$ 5,7 bilhões. Em 2020, alcançaram US$ 4,5 bilhões. Já as importações subiram 26%. Foram para US$ 40,2 bilhões, em 2021.

Com isso, o déficit da balança comercial atingiu US$ 34,4 bilhões. O total é 26% superior ao apresentado em 2020.

Também cresceu o número de empregados do setor. Era de 247,3 mil trabalhadores no final de 2020. O ano de 2021 terminou com 263,8 mil trabalhadores, 7% a mais, um aumento de 16,5 mil funcionários.

Projeções

As empresas do setor projetam crescimento de 9% no faturamento, de 2021 para 2022. Segundo a Abinee, isso representaria incremento de 2%, em termos reais.

“Esta projeção é compatível com a estimativa de crescimento do PIB, de cerca de 1%”, diz o relatório.

A produção do setor deve crescer 2% em 2022. Os investimentos da indústria eletroeletrônica devem aumentar 15%, totalizando R$ 4 bilhões.

Há uma previsão de aumento de 12% nas exportações, e de 11% nas importações.

No mês passado, a Abinee disse que a nova redução da tarifa de importação afeta investimentos e a reindustrialização do país.

Em relação aos empregos no setor, a estimativa da Abinee é que o número de trabalhadores chegue a 272 mil, em 2022, um incremento de 3%.

PUBLICIDADE