Indústria eletroeletrônica contratou 6,4 mil em agosto

De acordo com a Abinee, com terceiro incremento consecutivo, nível de emprego se aproxima de patamar pré-pandemia

A indústria elétrica e eletrônica ampliou seu nível de emprego em 6,4 mil vagas no mês de agosto, atingindo 239,1 mil trabalhadores, conforme dados da Abinee, com base em informações do Novo Caged.

Esse resultado é o saldo do nível de emprego do setor, ou seja, a diferença entre admissões e desligamentos. Esse foi o terceiro incremento consecutivo após três quedas seguidas. Com esses desempenhos, o nível de emprego se aproximou aos patamares registrados em março de 2020 (239,3 mil), no início da pandemia de Covid-19.

PUBLICIDADE

“Os incrementos observados nos três últimos meses, que totalizaram 12,3 mil empregados, compensaram quase toda queda verificada entre os meses de março e maio”, afirma o presidente da Abinee, Humberto Barbato. Entre março e maio, o setor havia registrado redução de 13,9 mil postos de trabalho. (Com assessoria de imprensa)