Indústria eletroeletrônica amplia produção em 20,2% na primeira metade do ano

O resultado contou com a base fraca de comparação, uma vez que a atividade do setor no primeiro semestre do ano passado ainda estava sofrendo impacto das medidas restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19.

A produção da indústria elétrica e eletrônica cresceu 20,2% no acumulado de janeiro a junho de 2021 em relação ao igual período de 2020, conforme dados do IBGE agregados pela Abinee.

O desempenho foi fruto da elevação de 24,2% da área elétrica e do acréscimo de 15,7% da área eletrônica.

O resultado contou com a base fraca de comparação, uma vez que a atividade do setor no primeiro semestre do ano passado ainda estava sofrendo impacto das medidas restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19.

O presidente executivo da Abinee, Humberto Barbato, ressalta que os dados são positivos também em relação ao primeiro semestre de 2019, período anterior à pandemia. Nessa comparação, a produção acumulada no primeiro semestre deste ano cresceu 2,5%. “O desempenho evidencia a recuperação do setor e as expectativas para os próximos meses continuam favoráveis”, diz.

Ele acrescenta, porém, que os empresários do setor permanecem atentos ao avanço da vacinação no País. A indústria eletroeletrônica também vem enfrentando dificuldades com a falta de matérias-primas e componentes, principalmente semicondutores, no mercado e com a consequente alta de preços desses itens. “Além disso, as empresas mantêm no radar a possibilidade de uma crise hídrica que pode ameaçar o fornecimento de energia no Brasil, podendo afetar a atividade econômica”, ressalta Barbato.

No mês de junho de 2021, a produção da indústria elétrica e eletrônica cresceu 10,4% ante junho de 2020. Na comparação com igual mês de 2019, foi registrado incremento de 6,1%.

Já em relação ao mês de maio, a produção de junho recuou 0,4%, com ajuste sazonal.