Indústria 4.0 e qualificação profissional em destaque no AGROtic 2022

O AGROtic será realizado nos dias 11,12 e 13 de maio e a Indústria 4.0 e os desafios da profissionalização digital no campo estarão em debate no primeiro dia.

O AGROtic, Congresso virtual promovido pela Momento Editorial em parceria com a EsalqTec, já tem dezenas de especialistas e dirigentes de cooperarivas, empresas de agrobusiness e de tecnologia digital, além do meio acadêmico confirmados como painelistas. Entre os temas em destaque do primeiro dia, teremos a Indústria 4.0 e a Qualificação do profissional do agro.

A ser realizado nos dias 11,12 e 13 de maio, o AGROtic começa com o Painel Os desafios para a qualificação em Tecnologia Digital do profissional do agro. Moderado por Sérgio Barbosa | Gerente Executivo da EsalqTec, essa Mesa conta ainda com Catarina Barbosa Careta | Professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ); Carlos Eduardo de Otoboni | Diretor e Professor da Faculdade de Tecnologia Shunji Nishimura de Pompéia; Daniel Sonoda | Diretor do Instituto PECEGE e

Marcos Nascimbem Ferraz | Presidente da AsBraAP.

Para avançar sobre a Indústria 4.0 na Agricultura, o painel que se inicia às 15h10 reúne Ana Helena Corrêa de Andrade | Diretora de Assuntos Governamentais da AGCO Soluções Agrícolas; André Galletti Junior | Gerente de Planejamento da Integrada Cooperativa Agroindustrial; e Raphael Domingues | Diretor de desenvolvimento de negócios do SAS para América Latina. A moderação ficará a cargo de Tatiana Fiuza | Head de Inovação da Cocriagro.

As operadoras de telecomunicações e as mais importantes tecnologias de conectividade para o campo também estarão presentes apresentando suas soluções.

Nos demais dias haverá debates sobre Implementação de prática ESG na produção agrícola brasileira – desafios tecnológicos; Proteção de Dados e segurança no mundo Agro; A conectividade avança no campo com as alternativas via satélite; Gestão de Risco no Agronegócio; Frequência de 900 MHz e impactos no IoT, além de apresentação de várias start ups.

As start ups que estarão presentes são: Agrodata, Agroreceita, Weather Services, Outlier Soluções Genômicas, Sigria

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui. São gratuitas

