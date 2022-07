Índice de confiança do setor eletroeletrônico cai em julho após crescimento trimestral

Índice registrado neste mês também representa queda em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, ainda mostra otimismo no setor.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) para o setor eletroeletrônico atingiu 55,2 pontos neste mês de julho. Esta é a primeira queda após três meses de alta consecutiva – passando de 53,7 em março para 57,5 em junho (veja evolução mais abaixo).

Os dados são da Confederação Nacional da Indústria (CNI), agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), divulgados nesta semana.

O ICEI varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 mostram confiança do empresário industrial e abaixo de 50 pontos apontam falta de confiança.

O resultado de julho deste ano para o setor eletroeletrônico representa uma queda de 7,8 pontos em relação ao mesmo período do ano passado, quando o número registrado foi de 63,0 pontos.

Veja as mais recentes variações:

Análise do índice de Confiança

Em análise dos resultados, a Abinee aponta que "mesmo com as dificuldades que a indústria eletroeletrônica vem enfrentando, principalmente com a falta de semicondutores no mercado e sua consequente alta de preços, o empresário industrial do setor continua confiante, porém com um otimismo mais moderado".

Os resultados mais baixos foram registrados em 2020, influenciados pela pandemia do novo coronavírus, quando a pontuação ficou entre 30 e 40.

Já para 2022, sondagem realizada pela Abinee no início do ano apontou que 67% das indústrias eletroeletrônicas estavam prevendo crescimento no 2º trimestre deste ano em relação ao ano passado, 18% estabilidade e 15% queda.

ICEI da Indústria Geral

No mês de julho de 2022, o ICEI da indústria geral ficou estável em relação ao mês imediatamente anterior, permanecendo em 57,8 pontos.

Assim como o ICEI do setor eletroeletrônico, o índice de confiança da indústria geral também permanece acima de 50 pontos há 24 meses.

