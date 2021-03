Indicada da Brasscom para CNPD tem apoio de 8 entidades

Entidades se manifestaram hoje, 14, à favor da candidatura de Ana Paula Bialer, indicada da Brasscom, para o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade (CNPD). A Brasscom anunciou que a advogada Bialer concorre a uma das duas vagas no conselho destinadas ao setor empresarial em 24 de fevereiro.

Dentre as organizações que declararam seu apoio a Brasscom, estão: AbraHosting; Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel); Associação Digital de Certificação Nacional (ADCN); Confederação Nacional de Saúde; Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic); Federação Nacional de Empresas de Informática (FenaInfo); P&D Brasil; e Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

PUBLICIDADE

Em troca, a Brasscom se comprometeu a encaminhar as demandas do Conselho para a análise das Apoiadores e apresentar seus pareceres e análises no Conselho que foram previamente consensuadas com o grupo. Além disso, a empresa deverá tratar das demandas da CNPD se pautando sempre na ciência. (Com assessoria de imprensa)