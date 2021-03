Índia arrecada US$ 11 bi com venda de espectro 4G

O governo da Índia arrecadou US$ 11 bilhões com o leilão de venda de espectro para redes 4G que terminou ontem, 2. O leilão era para frequências de 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz e 2300 MHz. A maior compradora foi a operadora Reliance Jio Infocomm, controlada pelo bilionário indiano Mukesh Ambani, que gastou 571,23 bilhões de rúpias, ou cerca de US$ 7,8 bilhões.

As duas outras operadoras, a Bharti Airtel gastou US$ 2,6 bilhões e a britânica Vodafone foi a que adquiriu menos bandas, gastando US$ 600 milhões. O governo da indiano não promovia há cinco anos venda de espectros no país, mas apenas 60%, ou 855 MHz do que estava disponível foram comprados.

PUBLICIDADE

Todos os lotes foram adquiridos pelo preço mínimo estabelecido no leilão.