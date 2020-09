Inclusão digital recebe R$ 94 mi em acordo entre Anatel e embaixada britânica

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), assinou um Memorando de Entendimento com a Embaixada Britânica no Brasil com foco no desenvolvimento do acesso digital. Com a cooperação firmada, o Brasil passa a integrar a rede de parceiros no Programa de Acesso Digital (Digital Access Programme), mantido pelo Fundo de Prosperidade (Prosperity Fund) do governo britânico, ao lado de África do Sul, Nigéria, Quênia e Indonésia. O programa prevê o aporte de até 14 milhões de libras esterlinas em projetos no Brasil.

Visando a desenvolver projetos que contribuirão com a promoção da inclusão digital e o processo de transformação digital no país, o objetivo principal do programa é promover acesso digital acessível, inclusivo, seguro e protegido para populações vulneráveis. Além de utilizar a inclusão digital para apoiar ecossistemas digitais em expansão, criar empregos qualificados e gerar soluções digitais para desafios locais. O programa prevê o aporte de até 14 milhões de libras esterlinas em projetos no Brasil (R$ 94,78 milhões ao câmbio de 11 de setembro de 2020)

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, ressaltou que o acordo vai materializar uma série de avanços e o estreitamento da cooperação bilateral entre os países em vários temas relacionados à expansão da infraestrutura e ao acesso de telecomunicações para prover conectividade digital.

Para a a encarregada de Negócios da Embaixada Britânica no Brasil, Liz Davidson, a internet é um poderoso impulsionador do desenvolvimento e o investimento na rede está associado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de um país. Mas lamentou que nem todos têm acesso à internet, destacando que o governo britânico tem especial interesse nas comunidades mais vulneráveis e quer apoiá-las a obterem acesso básico à internet de maneira inclusiva, segura e sustentável. (assessoria de imprensa).