Inatel firma acordo com universidade de Taiwan para pesquisar o 6G

O Inatel – centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais – e a Universidade Nacional Yang Ming Chiao Tung (NYCU) – referência em estudos na área de Comunicações Móveis em Taiwan – firmaram um acordo de cooperação internacional para desenvolvimento de pesquisas em 6G. A cerimônia de assinatura do memorando foi realizada de forma online na última sexta-feira, 21 de outubro.

A cooperação prevê a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em 6G e também em área correlatas, redes abertas e desagregadas, rádio e redes cognitivas, inteligência artificial e Internet das Coisas. A parceria engloba ainda estudos sobre o impacto das tecnologias de comunicação de última geração no desenvolvimento social.

Para o presidente da NYCU, Lin Qihong, a cooperação irá demonstrar a força de Taiwan em Comunicações Móveis 6G, impulsionando assim a influência da indústria internacional e da academia. Segundo ele, após a assinatura do memorando, a universidade aprofundará a cooperação transnacional com as principais instituições de pesquisa do Brasil.

Para o diretor do Inatel, professor Carlos Nazareth Motta Marins, a assinatura do acordo de cooperação é um grande marco e uma grande oportunidade de avanço para ambas instituições e para as empresas do Brasil e de Taiwan.

“As duas instituições são sinérgicas e complementares, com competências muito bem estabelecidas nas áreas de Ciências Médicas, Eletrônica, Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Comunicação. As pesquisas que se iniciam com o desenvolvimento da tecnologia 6G darão a possibilidade de avançarmos no futuro em diferentes frentes do conhecimento que serão cada vez mais impactadas pela fusão dos mundos físico, biológico e digital. Será uma grande oportunidade para o desenvolvimento de toda equipe de colaboradores do Inatel, dos alunos e professores”, declarou.

A parceria teve início após aproximação da instituição com o Escritório Econômico e Cultural de Taipei em Brasília, para o qual o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Inatel, Henry Rodrigues, apresentou todas as iniciativas, projetos e pesquisas desenvolvidos pela instituição. (Com assessoria de imprensa)

